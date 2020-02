Controlli serrati della Polizia: arrestati 4 pregiudicati

Continuano i controlli serrati da parte dei poliziotti del Commissariato di Barletta che nei giorni scorsi hanno tratto in arresto il 22enne pregiudicato Mimmo Mastropasqua perché trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisioni.

Nella rete della Polizia della città della Disfida sono finiti anche il 43enne pregiudicato Michele Porcelluzzi per reiterate violazioni alla sorveglianza speciale, il 40enne Claudio Cafagna, colpito dall’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Potenza per scontare una condanna di 5 mesi reclusione per furto aggravato e infine gli agenti hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato il 32enne pregiudicato Benito Nicola Cardone sorpreso a bordo di un motoveicolo rubato nei pressi della stazione ferroviaria.