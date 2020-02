L’Associazione Teatro Nuovo ed i ragazzi del Teatro senza barriere di Marco Defazio, attraverso una lezione aperta, presentano giovedì 27 febbraio ore 18.30, presso Growlab Corso vittorio Emanuele n.63:

Per non dimenticare : Letture dal diario di Anna Frank

Con la lettura di queste meravigliose pagine si vuole ricordare non solo una ragazzina-adulta che non ha potuto vivere la sua Vita in nome di una follia sovranista e populista , ma tutte le persone vittime di violenza nata da assurdi e ingiustificabili razzismi di ogni genere, del passato e del presente.

I pensieri, le paure, le speranze di Anna scritte nel suo diario durante i giorni in cui è stata nascosta insieme alla sua famiglia, prima di essere ammazzata nel lager di Bergen_Belsen nel 1945, devono servire a far comprendere che siamo tutti uguali, e che bisogna lavorare per abbattere tutte le ingiustizie, che non c’è alternativa alla pace. Per dirla con le sue parole: ”Eppure se guardo il cielo penso che tutto questo si concluderà per il meglio, che anche questa crudeltà finirà, che nel mondo regnerà nuovamente la tranquillità e la pace”.