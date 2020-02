Primo caso di Coronavirus in Puglia: si tratta di un residente nella provincia di Taranto. Paziente prelevato da casa dove abitava da solo e già in isolamento da ieri pomeriggio. L’uomo sta bene. Ad informare direttamente la stampa di quanto accaduto è stato il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: «Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza».