Proseguono i controlli delle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani per il rispetto delle misure governative di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Dall’11 marzo scorso, infatti, le persone controllate sono 62.575; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 70 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono 3.298; 1, invece, la denuncia ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungono 6 arresti ed 83 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 8.015, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 77 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni e saranno nuovamente intensificati in occasione del prossimo fine settimana, in concomitanza con il ponte del 1° maggio. Domani, invece, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, riunirà in due separate riunioni in videoconferenza i Sindaci della provincia ed i vertici delle Forze di Polizia per l’esame delle novità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica 26 aprile e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile.