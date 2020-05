La riunione dei capigruppo, che si è riunita oggi pomeriggio in videoconferenza, coordinata dal sindaco Cosimo Cannito, ha deciso di fissare il termine ultimo per presentare le domande per i Buoni Spesa al 10 maggio prossimo. Si informano pertanto coloro che ancora non ne abbiano fatta richiesta e che ne abbiano diritto, fra costoro anche chi è percettore di altre misure di sostegno al reddito insufficienti per far fronte alle esigenze essenziali, di affrettarsi a presentare le domande. Si ricorda che on line, sulla homepage del comune di Barletta, è disponibile il modello compilabile direttamente via internet.