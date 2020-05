“Storie di Barletta in quarantena” è l’iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” per rinvigorire il rapporto con gli utenti e propiziare un percorso di auspicabile normalizzazione, nonostante le limitazioni e le misure di contenimento ancora imposte dal contagio che tutt’oggi condiziona la quotidianità collettiva.

In collaborazione con le volontarie del Servizio Civile Nazionale impegnate nel progetto #Librialcentro , “Storie di Barletta in quarantena” si prefigge l’obiettivo di cogliere sentimenti, emozioni e stati d’animo vissuti da adulti, giovani e bambini in questi giorni di emergenza pandemica. Le testimonianze potranno riflettersi in disegni, testi o componimenti il cui distillato fungerà da materiale di ricerca disponibile per chiunque avrà interesse e piacere di consultarlo. I contributi più significativi saranno raccolti in una pubblicazione che la Biblioteca darà alle stampe ad emergenza conclusa.

Si partecipa inviando l’elaborato con una mail all’indirizzo [email protected] e comunicando il proprio nome ed età (esempio: Claudia, 26).

Alcune storie saranno condivisibili dagli utenti sulla pagina facebook della Biblioteca.