A Barletta ha giocato solo un anno, nella stagione 1991/92 dopo aver vestito le maglie di Nazionale, Fiorentina, Hellas Verona e Bari. Ieri centrocampista, oggi apprezzato commentatore televisivo Rai, Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Telesveva per parlare del presente della Serie C in vista del prossimo Consiglio Federale. In chiusura di intervista, ha salutato spontaneamente e con affetto la piazza di Barletta. «Ho visto la classifica e mi è pianto il cuore nel vedere il Barletta in Eccellenza. Auguro davvero a questa città che possa tornare presto in serie C, è il mio auspicio».

Nel Barletta 1991/92 Antonio Di Gennaro realizzò l’ultima rete da professionista prima di dare l’addio al calcio giocato. Era il 31 maggio 1992, in un pareggio per 1-1 contro il Perugia decisivo per la salvezza. All’ombra di Eraclio collezionò 28 presenze e 3 reti, guidando da leader la squadra alla permanenza nella categoria. Nove mesi, sufficienti per stabilire un rapporto di reciproca stima e affetto, ancora solido a 28 anni di distanza.