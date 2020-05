La signora Maria Di Liddo mercoledì 20 maggio compirà 100 anni. Oggi è stata dimessa della unità operativa di Ortopedia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, diretta da Rocco Colasuonno, dopo un intervento chirurgico per la rottura del femore. “Sto bene e voglio andare a casa, festeggerò come sempre con la torta e le mie figlie”, ha detto la signora Maria. A salutarla oggi c’era anche il Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne: “grazie per questi fiori e per il gesto di attenzione – ha aggiunto la signora Maria – la bontà e la sincerità sono stati i valori che hanno ispirato tutta la mia vita”.

L’intervento è stato eseguito qualche giorno fa in anestesia spinale: “la signora è sempre stata lucida e collaborativa – ha raccontato l’anestesista Raffaella Porreca – è stato un bellissimo gioco di squadra. La signora è stata collaborativa e la sua ripresa è stata molto rapida”.

“Storie come questa in questi momenti particolari vanno accompagnate con un messaggio di ringraziamento a tutto il personale sanitario che sta lavorando con attenzione e costanza – ha detto Alessandro Delle Donne – alla signora Di Liddo e alla sua famiglia vanno i miei migliori auguri”.