PREMESSO CHE:

– Il nostro Paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19;

– Ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è ancora in forte crescita;

– L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il mondo è attraversato da una vera e propria pandemia;

– Nella storia individuale e collettiva del nostro Paese e della nostra Città siamo in presenza di un evento che non ha precedente;

– Il Comune di Barletta ha previsto l’adozione di misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante dalla diffusione da virus Covid – 19;

– Per contrastare i suddetti effetti è necessario rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dotarsi di dispositivi di protezione individuale,come guanti e mascherine;

– In tutto il territorio nazionale si registra una forte carenza di mascherine sanitarie, fenomeno che si verifica anche nella Città di Barletta;

– L’assenza di mascherine è un fattore che compromette anche il regolare svolgimento delle prestazioni socio – sanitarie – assistenziali alle fasce più deboli, nonché espone a pericolo quanti sono chiamati a svolgere attività lavorative e di volontariato sociale;

– Il Comune di Barletta vuole mutuare l’esperienza positiva già avviata in altri Comuni ed accogliere la disponibilità manifestata da alcuni atelier e aziende di produzione tessile, nonché dalle aziende del comparto farmaceutico;

SI INVITA

A manifestare il proprio interesse, dunque iscriversi alla short list, per aderire alla fornitura di mascherine igienico- sanitarie indispensabili per proteggere gli operatori sociali, socio assistenziali, i volontari, adattando le proprie linee di produzione alla realizzazione di DPI, con la finalità di rispondere ad una esigenza socio sanitaria essenziale. La manifestazione di interesse dovrà essere volta a fornire mascherine chirurgiche al costo di € 0,50 e mascherine FP2 al costo di € 3,00; i prezzi sono da intendersi comprensivi di IVA ed ogni altro onere. Le mascherine dovranno essere confezionate singolarmente o in un numero massimo di cinque per confezione; gli imballi dovranno essere a norma e disinfettabili. Le aziende che intendono partecipare a tale iniziativa potranno inviare la loro disponibilità alla seguente pec: [email protected]