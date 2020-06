C’è anche il Barletta 1922 tra le realtà di Eccellenza pugliese che aspirano al ripescaggio in Serie D. Il sodalizio biancorosso, quinto al momento dello stop ai giochi nel campionato dopo 25 turni, ha ribadito in una nota stampa alcuni dei prossimi passi dell’immediato futuro già annunciato qualche giorno prima in conferenza stampa. Del cammino riavviato ad agosto 2019, con una squadra allestita in poche settimane e la partenza ad handicap in campionato con 2 punti in 6 partite e il cambio di guida tecnica da Massimo Gallo a Massimiliano Tangorra, resta “una corsa a ostacoli” come la definisce il presidente Mario Dimiccoli. Tra le certezze annunciate dalla dirigenza biancorossa, c’è quella di essere una delle poche società del panorama dilettantistico ad aver saldato tutte le pendenze della stagione 2019-2020, dato rilevante soprattutto in proporzione alla crisi economica acuita dal Covid-19 che i club dalla D in giù si trovano ad affrontare. Il Barletta, che nella prossima stagione non giocherà al Manzi-Chiapulin ma al Puttilli a porte chiuse, se il restyling dell’impianto dovesse concederlo o a Canosa o Trinitapoli, vede il ripescaggio in D come un “obiettivo da perseguire in maniera concreta. Per blasone e bacino d’utenza il Barletta non teme paragoni con nessuna delle piazze del campionato di Eccellenza pugliese – è la tesi societaria – la nostra ambizione è quella di poter finalmente restituire alla piazza i palcoscenici che merita”. Tenendo porte aperte a potenziali nuovi investitori. Con uno sguardo al Consiglio Federale dell’8 giugno e al Direttivo della Lnd dell’11 giugno, che potrebbero dire di più sulle speranze biancorosse.