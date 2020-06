Gli esami di stato sono un altro degli aspetti della vita degli studenti che ha subito un brusco cambiamento a causa dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Dopo una serie di discussioni è stato deciso che si terrà in presenza e consisterà di una prova orale della durata di circa un’ora. Naturalmente il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio, per cui non ci saranno assembramenti all’entrata e all’uscita da scuola, ma ogni studente, che potrà portare con sé un solo accompagnatore che assista all’esame, sarà guidato da un collaboratore verso l’aula in cui si trova la sua commissione. Sarà un’esperienza del tutto nuova e a cui i ragazzi rischiano di non essere abbastanza preparati.

Per ovviare questo problema gli studenti dell’IISS Garrone hanno realizzato un video-tutorial in cui mettono in scena una simulazione di ciò che sarà il colloquio di esame, mostrando le varie norme di comportamento. Il progetto è stato voluto dal dirigente Diviccaro e coordinato dal professor Deluca, docente di fotografia, che abbiamo intervistato.

«Il dirigente ci ha chiesto di realizzare un video in modo che le procedure da seguire il giorno del colloquio orale fossero più chiare per gli studenti -ha dichiarato il docente –Presentarsi nuovamente a scuola dopo tanto tempo, in un istituto vuoto e diverso da come lo avevano lasciato, avrà sicuramente un forte impatto sui ragazzi e spero che questo strumento serva a tranquillizzarli».

«Per realizzarlo abbiamo ricevuto l’aiuto di due alunni e quattro ex alunni, e in particolare con i ragazzi che gestiscono la pagina Garrone Press Agency. Dopo aver analizzato il piano di sicurezza stilato dalla scuola con altri organi del Servizio Prevenzione e Protezione, abbiamo realizzato un video che segue una maturanda dal momento in cui scende di casa a quando conclude il suo esame. Come sappiamo, l’esame di stato porta con sé una serie di paure, e il non sapere come comportarsi le avrebbe solo aumentate. Con questo video abbiamo cercato di risolvere almeno i dubbi che riguardano questo aspetto».

Il video è disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=291371075601096