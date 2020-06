Mentre anche l’Antiquarium e la Cittadella di Canne della Battaglia si preparano alla riapertura annunciata oggi sulla pagina Facebook per giovedì 2 luglio, nel fine settimana del solstizio d’estate (19-20-21 giugno), Archeoclub d’Italia lancia le “Giornate Europee dell’Archeologia” su scala nazionale e nei singoli Territori dove la presenza dell’associazione si fa più vicina alla gente nel momento dell’effettiva ripartenza dopo il lockdown da Covid-19.

Dice il giornalista Nino Vinella, presidente della Sede di Canne della Battaglia Barletta, riprendendo quanto dichiarato alle agenzie di stampa il Presidente nazionale Rosario Santanastasio: “Come abbiamo più volte evidenziato, desideriamo ridare centralità allo storico ruolo svolto dal nostro sodalizio nel mezzo secolo di vita che festeggeremo l’anno prossimo con una serie di attività che hanno già preso l’avvio in queste settimane di forzata stasi per l’emergenza Coronavirus – Una centralità che passa attraverso l’impegno concreto dei nostri soci, delle sedi, degli organi associativi, tutti portatori eccellenti di conoscenza e di memoria unitamente agli Italiani tutti che si riconoscono in questi valori fondamentali sanciti dalla Costituzione. Tutti quanti insieme per costruire insieme un’associazione partecipativa e operativa, sempre impegnata nella valorizzazione, tutela e fruizione del nostro Patrimonio Culturale e Ambientale a fianco delle Istituzioni ed in sinergia di stretta cooperazione con quanti vedono nell’Archeologia il nostro ritorno al futuro”.

E ancora: “Consapevoli delle tante eccellenze che caratterizzano le molti sedi in tutta Italia, dell’impegno di molti soci e della competenza – già dimostrata – in vari campi associativi come la comunicazione, la ricerca, la gestione e i laboratori sul campo desideriamo sollecitare tutto il Paese e l’opinione pubblica nazionale a partecipare direttamente ed a pieno titolo alle GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA. Come? Semplicemente inviando il video nelle modalità suggerite nell’allegata locandina per valorizzare i nostri territori sostenendo il turismo culturale e ambientale del nostro Paese Italia”.

Il video – per narrare i luoghi della memoria e i paesaggi nel Territorio della BAT, con immagini e riprese liberamente commentate attraverso poesie, racconti e leggende – va inviato ad [email protected] Durata max 3 min, taglio orizzontale in formato 16/9, estensione file .mp4 in h264, risoluzione 1920x 1080 25p. La scadenza è fissata a lunedì 15 giugno, data entro la quale Archeoclub d’Italia si dichiara, come conclude il Presidente nazionale Rosario Santanastasio “sicuro che in molti parteciperanno. Vogliamo essere una squadra che contribuisce all’attuale crisi pandemica ed economica con gli strumenti che meglio governiamo: la narrazione dei nostri tesori. Sicuri di aiutare le filiere turistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali”.