I cittadini che usufruiscono degli abbonamenti mensili per l’accesso al servizio di trasporto urbano a costo agevolato (categoria anziani, invalidi civili e invalidi del lavoro) in possesso dei tesserini mensili per l’anno 2020, potranno normalmente usufruire del servizio per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 anche se privi del relativo timbro.