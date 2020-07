Barletta Servizi Ambientali S.p.A., nella persona dell’Amministratore unico avv. Michele Cianci, visti gli opportuni documenti preposti, rende noto che è indetta una selezione pubblica interna per esami, finalizzata al passaggio del personale dipendente della stessa Bar.S.A. S.p.A., per la copertura di n. 4 posti, relativi al profilo professionale di operatore Autista di 3° Livello del CCNL imprese e società esercenti servizi ambientali FISE ASSOAMBIENTE.

Possono partecipare alla Selezione Interna per il passaggio dall’Area Funzionale Spazzamento Raccolta e Attività Complementari all’Area Conduzione, per il suddetto profilo professionale, i dipendenti in servizio già inquadrati al 3° Livello, con una anzianità minima di 5 anni.

Il titolo di studio per l’accesso al profilo oggetto di selezione è la licenza di scuola secondaria di I grado. Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero, è richiesta la dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in materia. I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso della patente di guida di Categoria C e CQC in corso di validità.

Si precisa che saranno esclusi coloro che avranno compiuto 55 anni, alla data di pubblicazione del presente Avviso. II candidato non dovrà avere in corso contenziosi di alcun genere con la Società o con il Comune di Barletta. I candidati dovranno, altresì, possedere l’idoneità psico-fisica piena specifica per le funzioni afferenti al profilo, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti e delle funzioni attinenti il posto messo a selezione.

La Società accerterà, prima dell’attribuzione del ruolo, il possesso dell’idoneità psico-fìsica piena senza alcuna limitazione e/o prescrizione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Informativa, avviso di selezione interna e modello domanda di partecipazione, sono rinvenibili sul sito istituzionale di Bar.S.A. S.p.A.