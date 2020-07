View this post on Instagram

MACERATA RIMINI DAY1 IL BATTESIMO 😅 Da Macerata hotel @bestwestern_hotelicolli è partita questa avventura in giro per L’Italia. Prima tappa con arrivo a Rimini @maison_b_hotel. Si parte alle 11:00, dovevo recuperare l’arrivo alle 2:00 della notte precedente. Pronti via verso Recanati per salutare Leopardi. Salita infinita con caldo infernale. Salutato Leopardi si parte per il Conero. Ma dopo Recanati in discesa la ruota posteriore comincia a perdere il liquido antiforatura. Non arrestandosi decido di cambiare ed inserire la camera d’aria. L’unica che avevo a disposizione perché contavo sulla tenuta delle tubeless. Si parte per il Conero, caldo allucinante ed arrivo in vetta dopo 5km di salita percorsa a 8km/h. Lo zaino è una bella zavorra. Ma per vedere lo splendido paesaggio avevo messo in conto la fatica. Immortalato il momento scendo verso l’Adriatica in direzione rimini. Lungo il tragitto bevo di tutto, coca cola, pepsi, acqua a volontà😅 A Senigallia mi fermo alla casa del pane per fare il pieno. Si riparte! Poco prima di Fano mi fermo ad un chioschetto per comprare una banana. I ragazzi pugliesi me la offrono, ma sul più bello quando a rimini mancavano ancora 50km ed ero a 135 percorsi accade quello che non doveva accadere…foratura! Ore 19:30. Negozi chiusi! Chiamo amici che a loro volta chiamano amici che mi vengono in soccorso. Mi accompagnano in stazione e prendo regionale per Rimini. La fortuna mi ha assistito e riesco a comprare due camera d’aria proprio di fronte alla stazione di Fano. Decido di scendere a Miramare evitando la fermata centrale in modo da poter riparare la bici in tranquillità e raggiungere l’hotel. Grande accoglienza, bagno in piscina, cena e a letto per la seconda tappa!!!! Morale del giorno? Mai abbattersi ed avere fiducia. Anche queste sono esperienze che ti temprano 😅 il sorriso sempre! #italia #bestwesternitalia #landscape #running #run #life #lifestyle #enjoyyourlife #trainingday #runningmotivation #runner #bellaitalia #trailrunner #runnerslife #sports #runhappy #enjoy #wildlife #runnerscommunity #trailrunning #wonderfulplaces #turismo #runfast #runningday #training #nature #nevergiveup #triathlon