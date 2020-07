Nel 40° anniversario della conquista dell’oro olimpico ai Giochi di Mosca 1980, il Gruppo Sportivo AVIS BARLETTA intende ricordare l’avvenimento organizzando un simbolico tributo a PIETRO MENNEA con l’intervento di testimoni del tempo.

Tale incontro, dal valore storico-culturale, si svolgerà nel luogo-simbolo della nostra Città dove il Campione ha svolto le proprie impegnative prove di allenamento in Via Marina, sulla cosiddetta “salita del Vaglio” fra Piazza Marina e Via Cialdini (come da foto in basso ) nelle ore dalle 17 alle 20 del giorno indicato martedì 28 luglio.

L’incontro, viste le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19, tuttora in atto, sarà svolto in forma ridotta e con la partecipazione di un ristretto numero persone, fra dirigenti e simpatizzanti, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.