Il porto di Barletta sarà destinatario di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito di un programma da 900 milioni di euro destinati alle autorità portuali. Si tratta di una somma di 20 milioni di euro, che sarà finalizzata al finanziamento dei lavori presso il porto di Barletta, che contribuiranno ad aumentare il suo prestigio da un punto di vista economico e commerciale. Ne ha dato notizia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, questa mattina presso la sede della sua segreteria politica. «É il coronamento di un impegno, iniziato quando sono riuscito a stanziare nel bilancio dello stato i primi 5 milioni di euro per i lavori di allungamento dei moli- ha dichiarato- Ieri la notizia che il Ministero delle Infrastrutture, anche grazie a quell’emendamento, ci ha concesso altri 20 milioni per il progetto definitivo. É un risultato storico, che ricompensa l’impegno assunto sin dall’inizio della mia legislatura. Ai 5 milioni iniziali si aggiungono altri venti, per un totale di 25 milioni. Il Ministero ha finanziato 900 milioni, di cui 700 con risorse del Ministero e 200, tra cui quelli del porto di Barletta, con risorse del Fondo Bilancio Investimenti del Ministero dell’Economia e Finanze. Soggetto attuatore sarà l’autorità portuale del Basso Adriatico, con il cui presidente sono in contatto per concludere l’ultimo passaggio. É importante collaborare con il territorio, perché si tratta di un risultato non solo per la nostra città, ma anche per tutta la provincia Bat e la provincia di Bari».

I lavori comprenderanno un prolungamento dei moli foranei delimitanti l’imboccatura del porto, finalizzato al miglioramento della funzionalità del bacino portuale e alla riduzione dell’apporto verso l’interno del materiale solido trasportato dalle correnti costiere. Inoltre l’approfondimento del fondale consentirà di far scalare nel porto navi sino a 15/18.000 tonnellate. A giovarne sarà l’aspetto commerciale del porto di Barletta, uno dei più importanti tra quelli che si affacciano su Mar Adriatico. «Questo progetto porterà a un rilancio del nostro porto- ha continuato Damiani- Un primo passo verso un progetto di sviluppo continuo. Una volta consolidata la vocazione commerciale del porto, si potrà considerare l’opportunità di potenziare l’aspetto turistico. Per questo fine servono investimenti da parte di privati, che saranno certamente incentivati grazie allo sviluppo del porto».

Sulla prospettiva di trasformare il porto di Barletta in un porto turistico si è soffermato l’ex vicesindaco Marcello Lanotte. «É un risultato importante, che apre nuovi orizzonti all’idea che ho portato avanti da vicesindaco della città, ovvero quella delle “mini crociere di lusso”, che possono dare tanto allo sviluppo turistico di tutte le città del territorio. Le città della provincia potranno formare una rete e garantire sviluppo e promozione del territorio. Sono sicuro che, grazie al costante impegno di Damiani, si otterranno ottimi risultati».