“I 200 milioni destinati al sostegno delle piccole e medie imprese previsti nel titolo II circolante della manovra anti-covid sono stati tutti assegnati, lavoriamo per reperire nuove risorse”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.

“La risposta della giunta Emiliano alla crisi economica provocata dal coronavirus – afferma Caracciolo – è stata assolutamente efficace. L’esaurimento in soli 2 mesi dell’ingente mole di risorse messe in campo è la testimonianza di come le imprese pugliesi abbiano apprezzato questa manovra, da qui bisogna dunque ripartire”.

“Grazie al grande lavoro dell’assessore allo sviluppo economico Mino Borraccino, di Puglia Sviluppo e di tutti gli uffici competenti – prosegue il candidato al consiglio regionale – abbiamo messo in campo strumenti finanziari utili a contrastare una crisi senza precedenti. Ora il nostro impegno dovrà essere quello di reperire nuove risorse per continuare sulla strada già tracciata e soddisfare le richieste di coloro i quali non hanno fin qui potuto usufruire di sostegno”.

“Sono sicuro – conclude Caracciolo – che le risorse saranno reperite in modo tale da permettere una ulteriore ripartenza del sistema economico produttivo della nostra Regione”.