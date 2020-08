Sono ancora i rientri dalle vacanze, sia all’estero che in altre regioni italiane, a diffondere i contagi da coronavirus nel territorio della Bat. L’ultimo bollettino epidemiologico regionale riporta sei nuovi casi di covid-19 accertati nella sesta provincia pugliese nelle ultime 24 ore. Si tratta di una famiglia di cinque persone di Barletta, da poco rientrata dalla Sardegna, e di un cittadino di San Ferdinando di Puglia tornato anch’egli dalle vacanze.

L’aggiornamento sul numero dei contagi è in realtà in costante evoluzione e lo dimostra un messaggio su Facebook scritto dal sindaco di San Ferdinando, Salvatore Puttilli. Al quale la Asl ha anticipato che i positivi nella sua città sono due, una coppia di conviventi, ma solo uno di essi è stato conteggiato nel bollettino inviato oggi dalla Regione. Puttili specifica che i due contagiati sono in buone condizioni ed in isolamento domiciliare. Entrambi sono domiciliati a San Ferdinando anche se uno dei due ha la residenza a Milano. I casi di coronavirus nella Bat, da quando ha avuto inizio l’ondata epidemica di agosto, sono saliti a quota 47.