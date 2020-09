Settembre farà rima con il completamento dell’organico in casa Barletta 1922. Dopo i test vinti per 13-0 contro una rappresentativa juniores di Bitonto e per 1-0 contro il Molfetta, club che giocherà la prossima Serie D, per la squadra di Francesco Farina è tempo di individuare gli ultimi rinforzi per un organico candidato protagonista del girone A del prossimo campionato di Eccellenza. La priorità cerchiata in biancorosso sull’agenda societaria risponde al nome di un portiere, da affiancare al classe 2002 Francesco Lovecchio, arrivato dalla Berretti del Monopoli. Due le idee al vaglio:quella che conduce a un rinforzo senior, che possa essere pronto ad accettare la panchina, o a un innesto under, che si giochi il posto con Lovecchio. Completata la casella dei numeri 1, l’organico potrà ritenersi al completo, anche se la società resta vigile sull’arrivo di un altro esterno che completi il pacchetto avanzato, dove Farina sta insistendo su un tridente con Varsi e Loiodice al fianco di uno tra Di Rito e Morra, quest’ultimo utile anche in corsia. Tra i giovani che si stanno mettendo in evidenza, ci sono Marangi in difesa e Boiano in corsia a centrocampo, mentre nel cuore del campo nel 3-4-3 di partenza si lavora sulla coppia Pollidori-Ganci. Prossime tappe, oltre all’amichevole di San Giovanni Rotondo con la Fidelis Andria – in calendario venerdì 4 settembre alle 17 a San Giovanni Rotondo e in diretta sui canali social di Telesveva – sono la presentazione ufficiale della squadra alla città e quella delle divise da gioco, per le quali sarà però necessario attendere almeno la prossima settimana.