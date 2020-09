L’Amministrazione comunale di Barletta, con delibera di giunta numero 143 del 19 agosto scorso, ha candidato il velodromo “Lello Simeone” a un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2020”, della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la individuazione di interventi da finanziare con l’apposito fondo, previsto da un decreto del ministro per le Politiche giovanili.

Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è pari a 700.000 euro, a cui si andrebbero a sommare gli ulteriori fondi, già finanziati in questo caso, per il risanamento e la ristrutturazione del medesimo impianto sportivo, nell’ambito del piano di rigenerazione urbana sostenibile, la Sisus, pari a 1.830.000 euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è valorizzare e dare impulso all’attività sportiva in città, quale strumento di aggregazione, integrazione e di contrasto alla marginalizzazione sociale, per potenziare e rendere più accessibili gli impianti sportivi.

Si tratta, inoltre, di valorizzare un impianto storico della città, realizzato negli anni Trenta, uno dei pochi velodromi in Italia e l’unico in Puglia.

“Candidare il velodromo “Lello Simeone” a questo ulteriore finanziamento – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e gli assessori ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese e alle Manutenzioni Lucia Ricatti – considerando il precedente finanziamento della Sisus già ottenuto, vuol dire avere la possibilità di rivoluzionare quell’impianto, adeguarlo e renderlo moderno, diventando punto di riferimento per gli sportivi a livello nazionale, oltre a promuovere lo sport e la sua pratica in città”. “Uno alla volta e poco alla volta – hanno concluso il primo cittadino e gli assessori Ricatti e Calabrese – stiamo rifunzionalizzando gli impianti sportivi più importanti della città, come il velodromo e lo stadio comunale “Puttilli” e potenziando la rete impiantistica, con il completamento di tensostrutture e aree attrezzate per la pratica di attività non agonistiche e fitness all’aria aperta, vedi il giardino di via Dante Alighieri o la zona del Lotto B del Parco dell’Umanità, consentendo a tutti di allenarsi”.