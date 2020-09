Un incendio è divampato questa mattina, poco prima delle 8:00, sul terrazzo di una palazzina in via S. Francesco d’Assisi a Barletta. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero originate dalle operazioni di cottura del mosto che un anziano inquilino stava effettuando all’ultimo piano dello stabile. I vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, hanno domato l’incendio in circa un’ora di lavoro. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Non si registrano feriti, solo danni alle strutture presenti sul tetto della palazzina.

BARLETTA | INCENDIO SUL TETTO DI UN PALAZZO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO