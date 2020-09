Dopo il successo dei primi tre appuntamenti con Pino Aprile, Francesco Carofiglio e Tommy Dibari, a Barletta tornano gli incontri di Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina, rassegna letteraria di cinque appuntamenti organizzata a Barletta per il secondo anno di fila dall’associazione culturale Piazza Marina. Giovedì 17 settembre alle 21 sarà tempo di presentare “Tieni il tuo sogno seduto accanto a te”, libro (Giunti-Slow Food Editore) di Duncan Okech, 27enne keniota che da una baracca di Nairobi è arrivato alla laurea in Scienze gastronomiche all’università di Pollenzo-Bra. Attualmente Duncan vive in Sicilia dove ha trovato lavoro, in una cooperativa che ha coltivazioni biologiche, e mette a punto nuove ricette. Dietro al suo bel sorriso, aperto e gentile, c’è una vicenda drammatica che Duncan ha voluto raccontare in un libro scritto con Maria Paola Colombo, intitolato Tieni il tuo sogno seduto accanto a te. Una storia avvincente di discesa agli inferi e di rinascita; di tenacia e di intelligenza, ma anche di fortuna. Duncan è un ragazzo in gamba, che non demorde. L’Africa è piena di energia positiva come la sua, ma non sempre la buona sorte consente di incanalarla nella direzione giusta. A intervistare Duncan sul palco ci sarà il giornalista Nicola Curci. Ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere al proprio posto e partecipare all’evento.