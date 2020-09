Gli italiani sono chiamati a pronunciarsi votando sul referendum costituzionale relativo al taglio del numero dei parlamentari. In cosa consiste il quesito proposto e quali conseguenze derivano dall’approvazione della modifica? Quali sono le ragioni che sostengono il sì e quali invece gli argomenti a favore del no? Che scenari si aprono all’esito di questa votazione? A queste domande risponderanno il prof. Ugo VILLANI, Professore emerito di Diritto Internazionale nell’Università di Bari “A. Moro” e l’avv. Mariano CAPUANO, Penalista in servizio vigente.

Il 17 settembre alle ore 20 in Via A. Gentileschi, 32 (Barletta) saranno gli ospiti di una Tavola Rotonda promossa e organizzata dall’Associazione “L’Albero della Vita” nella persona della Presidente Valentina Amorotti, a cui segue la collaborazione della giornalista Antonella Filannino e di un prete amico della Associazione e sensibile ai temi sociali, don Domenico Savio Pierro, studente di dogmatica. Oltre ai graditi e qualificati ospiti che dibatteranno sulla proposta di Legge della Riforma circa il taglio del numero dei parlamentari, vi sarà la presenza di Don Domenico Marrone, Teologo Moralista e Parroco della comunità parrocchiale di San Ferdinando Re in S. Ferdinando di Puglia, come esperto di Dottrina Sociale della Chiesa. Ad arricchire e rendere dinamica e giovane la serata gli interventi di due giovani barlettani, Michele e Anna Cinzia, con brani scelti di don Tonino Bello rivolti ai politici e a quanti sono chiamati a promuovere il bene comune.