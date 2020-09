A pochi giorni dalle prossime consultazioni elettorali per scegliere chi governerà la Puglia nei prossimi 5 anni a fare la differenza devono e dovranno essere le idee ed i progetti delle persone che siederanno in Consiglio regionale. Da qui parte la voglia di realizzare un think tank di giovani per provare a porre nell’agenda politica temi, problemi, possibili soluzioni… e, soprattutto, sogni sulla Puglia del futuro.

Un manifesto che mira a facilitare l’incontro tra i bisogni e le idee dei più giovani ed i programmi e le agende politiche di chi si candida a governare la Regione, al fine di compiere scelte sempre più consapevoli e partecipate.

L’iniziativa nasce dall’incontro dell’Associazione Upward con alcuni giovani Dottorandi, Specializzandi e Ricercatori pugliesi under 35, impegnati in varie Università. Tra le firmatarie del manifesto ci sono anche le barlettane Lucilla Crudele e Stefania Dimonte, la prima medico specializzando in Medicina d’emergenza e urgenza presso l’Università “Aldo Moro” di Bari, la seconda dottoranda in medicina traslazionale presso l’Università degli Studi di Foggia. Insieme per realizzare un lavoro frutto degli studi di ognuno, capace di affrontare i temi più vari, dall’ambiente alla sanità, dall’innovazione allo sport, sempre con l’obiettivo di essere protagonisti della società civile pugliese di oggi ed ancor più di domani.

Il risultato finale è un Manifesto intitolato “Scià! Dal sogno al segno”: “Scià” è un’espressione tipica del dialetto pugliese e che è riconosciuta come intercalare per incitare a fare qualcosa, a mettersi in moto; il pay-off “Dal sogno al segno” vuole evocare i sogni dei giovani che, purtroppo, alcune volte rimangono tali e non si trasformano in “segni”, in azioni concrete per cambiare il corso delle cose.

«Questa volta è diverso però! Noi giovani pugliesi vogliamo lasciare il segno. – dice Francesco Scarcia, Project Manager di Upward – Crediamo che con progettualità ed idee si possa contribuire a riempire un vuoto culturale e sociale che troppo spesso allontana e separa la politica dalla società civile. Da qui nasce l’esigenza di questo Manifesto, che raccoglie la passione di noi giovani associati di Upward e di molti tra Ricercatori e Dottorandi, tutti figli di questa nostra magnifica terra».

«In un panorama politico fatto per lo più di slogan, proclami e promesse, ci piaceva l’idea di poter riflettere su contenuti oggetto dei nostri studi, di contaminare competenze ed aspettative e stilare un Manifesto da consegnare a tutti i candidati alla carica di Presidente. – aggiunge Annalisa Turi, ideatrice del Manifesto – Il Manifesto è di tutti, non appartiene a nessuno: è la sintesi di temi che non possono non essere presi in considerazione per agganciare la Puglia al futuro».

Lungi dal voler essere “rivoluzionari” o esaustivi, questo Manifesto ha l’obiettivo di proporre temi ed idee, che non si dileguino in mere parole consumate da logiche partitiche, ma che siano basi e/o spunti di riflessione per le politiche future della Regione Puglia.

“Scià!” Vedremo se e chi lo rilancerà, se e chi lo farà proprio, se e chi avrà voglia di confrontarsi!

I Soci di “Upward – pensieri persone progetti”

e i firmatari del Manifesto:

Vito Walter Anelli – Nicolò Andreula – Maristella Cacciapaglia – Lucilla Crudele-

Stefania Dimonte – Vita Guarino – Piero Marra – Francesco Scarcia – Paolo Stufano – Annalisa Turi

UPWARD “verso l’alto” è un’associazione culturale nata dall’idea di un gruppo di giovani pugliesi, con l’obiettivo di provare a ricucire lo strappo tra cittadini/imprese/istituzioni, dando spessore e qualità a temi civili, politici, imprenditoriali e culturali.

Upward si rivolge a tutti i cittadini che vogliano approfondire, discutere e confrontarsi sui temi che più li coinvolgono. Lo scopo non è quello di trovare risposte unanimi o semplicemente rassicuranti, ma di evidenziare la complessità dei fenomeni del mondo contemporaneo e incoraggiare quell’approfondimento culturale da cui emergano valori ed ideali universali, capaci di ispirare un atteggiamento moderno e consapevole, attraverso l’organizzazione di dibattiti e confronti di respiro nazionale e internazionale.

