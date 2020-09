Dal cuore alla penna. Non solo un modo di vivere, ma anche un punto di partenza per un percorso di crescita condiviso: è questo il nome del workshop di scrittura creativa che Tommy Dibari terrà nelle stanze della libreria La Penna Blu di Barletta, in vicoletto Santa Lucia 9, e in collaborazione con l’associazione “Le 100 mani” sabato 7 e domenica 8 novembre 2020. L’autore televisivo, scrittore e creativo pubblicitario, autore di ben 5 tra libri (l’ultimo in ordine di tempo è “L’uomo che ha battuto il tempo”, dedicato a Pietro Mennea, Cairo editore) e romanzi e fresco di ritorno nello staff del programma televisivo Striscia la Notizia, terrà un corso di due giorni aperto a tutti coloro che abbiano avuto esperienze di scrittura o dimostrino propensione alla redazione di romanzi, poesie, spettacoli, spot pubblicitari e creativi. Porte aperte agli amanti di musica, teatro e cinema, a chi “utilizza la scrittura come forma di espressione personale per fini terapeutici” o ancora “per potenziare la propria azienda dal punto di vista pubblicitario”. Il minimo comune denominatore sarà il desiderio di cimentarsi in un terreno creativo nuovo e motivante. Sono 10 i posti a disposizioni, con iscrizioni già aperte. Per informazioni è possibile contattare la libreria La Penna Blu sulla pagina Facebook “lapennablulibreria”, o chiamare ai numeri: 0883/349636 – 392/3875569 – 339/3406810.