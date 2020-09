A meno di una settimana dall’inizio ufficiale, l’Eccellenza pugliese 2020/21 formato extralarge svela le sue tappe. 24 per il girone A, monco della United Sly e composto da 13 squadre, 26 per il gruppo con 14 formazioni ai nastri di partenza. Si parte domenica 4 ottobre, con la speranza di completare la stagione come invece non è stato possibile nell’annata 2019/20 a causa dell’emergenza coronavirus. Con il meccanismo promozioni-retrocessioni che fa discutere e il primo turno di Coppa Italia Dilettanti in archivio, eccezion fatta per San Severo-San Marco e Manfredonia-Atletico Vieste, rinviate nella sfida di andata per il lutto legato alla prematura scomparsa di Rocco Augelli, ci sono i primi 13 incontri che inaugureranno il cammino del torneo. Non ci sarà ai nastri di partenza il Barletta 1922,sorteggiato come squadra che dovrà osservare un turno di riposo all’esordio. Nel girone A copertina per il Corato, che smaltita la delusione per il mancato ripescaggio in D riparte dalla sfida interna al San Severo, e per l’Audace Barletta, che avvia il suo cammino a Orta Nova. A completare il primo turno Manfredonia-Mola, Real Siti-Vieste, San Marco-Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani-Ostuni. Nel gruppo B saranno sette invece le sfide al via: replay di Coppa Italia in Martina-Castellaneta, incroci tra ripescate in Maglie-Grottaglie e Ginosa-Sava. Incrocio tra possibili sorprese in Massafra-Matino, per un turno completato da Racale-Otranto, Deghi-Manduria e Gallipoli-Ugento. Dopo sette mesi di stop, il campionato di Eccellenza è pronto a rimettere il pallone nel cuore del campo.

ECCELLENZA | Ecco il calendario della prima giornata Corato-San Severo e Martina-Castellaneta, riposa il Barletta ECCELLENZA | Ecco il calendario della prima giornata Corato-San Severo e Martina-Castellaneta, riposa il Barletta#puglia #sportLink Youtube: https://youtu.be/KJPOFBTmVdo Pubblicato da Telesveva su Lunedì 28 settembre 2020