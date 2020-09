L’1-1 dell’andata aveva lasciato aperto il discorso, il 4-0 del ritorno lo ha chiuso in maniera netta ed inequivocabile. Il Barletta fa suo il derby di ritorno contro l’Audace ed accede al secondo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. Di seguito tabellino e cronaca del match.

TABELLINO

Barletta 1922(3-4-3): Lovecchio; Telera, Pollidori, Marangi; Boiano(23’Totaro), Milella, Ganci(28’Cafagna), Bonasia(38’Aprile); Varsi(11’st Di Rito), Morra, Loiodice(34’Guadagno). A disposizione: Vitucci, Paganelli, Colucci, Gasbarre. All: Farina

Audace Barletta(4-3-3): Cilli; Ngracanj(1’st Dickson), Bruno, F.Cormio, Dilillo(1st’Ciardi); Dettoli, Jarju(20’st D.Cormio) , Ragno; Piarulli(30’st Bosso) , Musa, Vitale(1’st Colucci). A disposizione: Savut, G.Rizzi, Floris, R.Rizzi. All:Iannone

Arbitro: Lovascio di Molfetta(Grimaldi di Bari-Miccoli di Molfetta)

Angoli: 3-0. Ammoniti: Varsi, Ciardi, Dettoli, Milella. Espulso Musa al 39′ per doppia ammonizione.

Reti: 8’Pollidori, 23’Loiodice, 1’st Loiodice, 26’st Morra.

La cronaca della gara

PRIMO TEMPO

7’Spunto di Loiodice sulla corsia di sinistra, cross basso e salvataggio in area di F.Cormio.

8’GOL DEL BARLETTA! Gran recupero di Ganci che serve Telera, cross basso su cui Morra e Loiodice non arrivano, ma c’è Pollidori che controlla e batte Cilli. 1-0!

12’Barletta vicino al bis: schema su calcio di punizione che imbecca Loiodice, tiro da buona posizione su cui si supera Cilli.

23’RADDOPPIO! Punizione dalla traiettoria perfetta per Nico Loiodice che si infila in rete dopo aver colpito il palo.

24’Barletta vicino al tris! Loiodice imbecca Morra dopo un suggerimento di Boiano, palla sul fondo di un soffio.

35’Conclusione al volo di Loiodice dopo un traversone di Boiano, tentativo sul fondo.

39’Doppio giallo per Musa dopo un fallo di reazione: Audace in dieci.

44’Ancora Barletta pericoloso. Spunto di Loiodice che crossa al centro, la palla arriva a Boiano che non inquadra la porta.

45’Gran parata di Cilli che salva l’Audace. Cross di Bonasia per il destro al volo di Loiodice, il portiere barlettano si rifugia in corner. Fine primo tempo!

SECONDO TEMPO

1’TRIS! Tutto semplice per Nico Loiodice che, ben imbeccato da Morra, batte Cilli.

26’VITO MORRA! Cioccolatino di Loiodice che pennella per Morra, inzuccata precisa e nulla da fare per Cilli.

37’Colpo di testa di Pollidori sugli sviluppi di una punizione, palla fuori.

45′ Finisce qui! Il Barletta travolge per 4-0 l’Audace e accede al secondo turno di Coppa!