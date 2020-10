Battuta d’arresto all’esordio per il Barletta e primo successo stagionale per il Mola. I biancocelesti guida da Gino Zinfollino, sul terreno dello stadio “Diomede” di Bari, superano 2-1 la compagine barlettana dopo una sfida tesa e vivace che ha visto i molesi rimontare nella ripresa il vantaggio biancorosso firmato nella prima frazione di gioco da Boiano.

Match che entra nel vivo dopo appena 3 giri di lancette con il colpo di testa di Rana da posizione centrale con la sfera che termina sul fondo dopo una deviazione. Il Barletta con il passare dei minuti prende in mano il pallino del gioco e al 21’ trova il vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale da sinistra, la sfera arriva in area e Boiano con un preciso tiro al volo insacca l’estremo di casa. Barletta avanti 1-0 e Mola che al 26’ ha subito l’occasione per il pari. Sguera cade in area dopo la spinta di un difensore biancorosso e il direttore di gara concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Rana che però angola troppo e manda a lato. I biancorossi di Farina dopo il grande spavento riorganizzano le idee e al 29’ la punizione di Colucci chiama all’intervento in due tempi di Cucumazzo che poi si rifugia in corner. L’ultimo sussulto della prima frazione è di marca molese con la conclusione al 33’ di Daniele dopo azione insistita di Diagnè che si spegne di poco a lato. Si va al riposo con il Barletta in vantaggio.

Nella ripresa il Mola entra in campo con uno spirito diverso e i biancorossi vanno in difficoltà. Al 47’ cross di Portoghese e colpo di testa di Sguera che termina di un soffio a lato. Al 54’ è meritato pareggio dei padroni di casa: azione che si sviluppa sulla sinistra e palla al centro per Diagnè che sottoporta batte Lovecchio per l’1-1. Passano appena 120 secondi e il Mola firma anche il punto del sorpasso: Portoghese parte sulla destra supera un avversario e mette in mezzo per Rana che a porta sguarnita firma l’incredibile 2-1. Il Barletta è stordito ed incapace di reagire, mentre i ragazzi di Zinfollino con ordine arretrano il proprio baricentro. Gli animi si surriscaldano dopo diversi contrasti di gioco, al 70’ ci prova Loiodice su punizione, Cucumazzo si distende e manda in corner. All’81’ è sempre Loiodice su calcio piazzato dai 30 metri a chiamare al facile intervento l’estremo di casa. Il forcing dei biancorossi non sortisce gli effetti sperati e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Primi tre punti di questa stagione per il Mola che domenica prossima osserverà il proprio turno di riposo. Primo stop per il Barletta che cercherà il riscatto al “Manzi-Chiapulin” contro il San Severo.