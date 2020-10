Dopo aver osservato il turno di stop dovuto al campionato a 13 squadre il Barletta è pronto a fare il suo esordio nel girone A di Eccellenza, i biancorossi sono attesi alla sfida del “Diomede” di Bari contro il Città di Mola in programma oggi alle 15.30.

La settimana biancorossa

Quella biancorossa è stata una settimana intensa di preparazione. Mister Farina dovrà fare a meno dello squalificato Ganci e del lungodegente Ianniciello. Da valutare le condizioni di Bonasia e Grazioso. Nel pre partita il tecnico biancorosso ha chiesto equilibrio.

L’avversario

L’inizio del città di Mola di mister Zinfollino non è stato dei più agevoli. Eliminati dalla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti i baresi hanno esordito in campionato incassando una pesante sconfitta sul campo del Manfredonia. Numerosi gli ex biancorossi a disposizione di Zinfollino. In biancoazzurro ci sono Sguera, Rana, Bartolo Lorusso e il giovane Zonno.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Michele De Pinto della sezione di Bari coadiuvato dal signor Roberto Prigigallo e dal signor Kevin Curci entrambi della sezione di Bari.