L’emergenza coronavirus fa paura anche a Barletta. Non lo nasconde il sindaco Cosimo Cannito che in un video postato su Facebook fa il punto sui contagi in città: sono 115 gli attualmente positivi. «Siamo in piena emergenza, abbiamo un significativo aumento di contagi» è l’allarme lanciato dal primo cittadino. Che anticipa anche questo la necessità di «compiere scelte difficili: l’adozione di provvedimenti restrittivi. «Avrei preferito non parlarvi in questo video. I casi da agosto si sono quintuplicati, i posti in terapia intensiva sono esauriti. Servono provvedimenti seri, il virus sarà aiutato dalla stagione invernale. E’ tempo quindi di tornare alla responsabilità che abbiamo dimostrato durante il lockdown – spiega Cannito – seguite in maniera stringente le nuove regole e quelle che saranno emanate dal governo e dalla conferenza dei sindaci presieduta dal Prefetto. Natale è in arrivo, sarebbe un guaio se dovessimo chiudere la città, il cimitero, i mercati, i trasporti, le strade. Sarebbe una catastrofe economica e psicologica».

https://www.facebook.com/Barletta.News24.city/videos/674398763483168