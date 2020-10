Si vanno intensificando a Barletta le operazioni di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, in special modo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In uno di questi servizi congiunti, da parte di personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale è stato tratto in arresto in via Ettore Fieramosca un uomo, già con precedenti specifici.

Il 21 enne, P.A. le sue iniziali, è stato sorpreso nella tarda serata di giovedì 22 ottobre, mentre con alcune persone si aggirava in via Ettore Fieramosca e strade limitrofe, cedendo ad alcuni passanti alcuni piccoli involucri.

E’ stato a quel punto che i poliziotti, appostati in abiti civili e su autovettura civetta, sono entrati in azione, riuscendo a bloccare il 21enne puscher che aveva tentato invano la fuga, mentre il suo cliente riusciva a farla franca.

Dalla successiva perquisizione personale venivano rinvenuti gr. 18,64 di marijuana con € 105,00 provento dell’attività di spaccio, mentre un cellulare gli serviva per mettersi in contatto con i possibili acquirenti. Estesa la perquisizione all’abitazione del puscher, sono stati rinvenuti altri gr. 3,70 di marijuana, insieme ad una bustina atta a confezionare le dosi di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato quindi sottoposto ad arresto domiciliare con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e del fatto è stata prontamente resa notizia all’Autorità giudiziaria.