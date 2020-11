E’ stata una cerimonia breve, a causa del particolare periodo di emergenza sanitaria, quella che si è tenuta questa mattina presso il cimitero di Barletta per commemorare i defunti. Il sindaco Cosimo Cannito e la ministra plenipotenziaria e consigliera culturale dell’Ambasciata slovena in Italia, Tina Kokalj, in rappresentanza dell’ambasciatore di Slovenia, Tomaž Kunstelj, hanno tributato gli onori ai caduti presenti nell’ossario monumentale dei militari e partigiani slavi caduti nell’arco dei due conflitti mondiali. Alla presenza del presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo e di alcuni rappresentanti della Giunta comunale la cerimonia è continuata con una visita nel sacrario dei soldati italiani. Di seguito è stato reso omaggio alla memoria di Addolorata Sardella e Lucia Corposanto, due barlettane insignite della medaglia di bronzo al Merito Civile in quanto, sprezzanti del pericolo, prestarono soccorso all’unico vigile urbano sopravvissuto al barbaro eccidio nazista del 12 settembre 1943.

Al termine della cerimonia il primo cittadino ha firmato una convenzione della durata di due anni tra il Comune e l’ambasciata di Slovenia sulla manutenzione ordinaria dell’ossario commemorativo dei caduti slavi.