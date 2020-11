La chiusura di alcune strade, piazze e giardini è prevista a Barletta da un’ordinanza sindacale che sarà emanata nella giornata di domani, volta a contenere la gravissima situazione dei contagi in città emersa ulteriormente dopo il confronto avuto nel pomeriggio con il prefetto Maurizio Valiante, il direttore generale della Asl Bt e i sindaci della Bat.

In ottemperanza, dunque, a quanto previsto dall’ultimo Dpcm e da tutte le altre norme anti Covid, i giardini del castello e villa Bonelli rimarranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e completamente chiusi il sabato e la domenica.

Sarà inoltre limitato l’accesso e vietato stazionare nel centro storico, in particolare in via Duomo, compresa Piazza Duomo, e Piazza Castello, tra via Mura San Cataldo e Piazza Castello (sia sede stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:

– sabato dalle ore 16,00 – 24,00;

– domeniche e festivi dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

È inoltre previsto il divieto di accesso e di sosta in via Carlo d’Asburgo e Piazza Castello. Sarà ovviamente consentito transitare per raggiungere le proprie

abitazioni e gli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Tali provvedimenti saranno in vigore fino al 3 dicembre prossimo e, in base alla curva dell’andamento dei contagi, potrebbero inasprirsi ulteriormente.