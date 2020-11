Il primo cittadino di Barletta Cosimo Cannito ha, poche ore fa, rivolto un appello significativo. Alla luce della divulgazione del dato che vede nella Città della Disfida un numero di contagiati pari a 450 ma una fiumana di persone ancora in attesa di conoscere le proprie sorti dopo aver effettuato il tampone, il Sindaco ha voluto rivolgere un appello al Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne e all’Assessore alla Sanità e al Welfare Pierluigi Lopalco, affinchè possa essere fornita alla cittadinanza una maggiore celerità negli esiti.

«Comunico ai cittadini che il dato dei contagiati che mi è pervenuto nella giornata di ieri è di circa 450 casi, in continua ascesa. Penso che quel dato non sia veritiero perché non tutti i casi sono stati registrati e che sia un ritardo nella registrazione. Stamattina registro la presenza di numerosi cittadini in via Mura Spirito Santo, praticamente dietro l’ospedale, che sono arrabbiati perché non riescono ad avere la certezza sulla data dell’esecuzione del tampone né tantomeno riescono a sapere se l’esito del tampone effettuato è positivo o negativo. Questo comporta moltissime difficoltà ai cittadini perché devono riprendere il lavoro, devono ritornare alle proprie abitazioni. Io chiedo al Direttore Generale di farsi carico di queste risposte, così come ho già fatto con una lettera che ho inviato nella giornata di ieri e che mette in atto tutte le opportunità operative, organizzative e di medici, affinchè si possa dare risposte certe nei tempi giusti ai cittadini. Il Sindaco sollecita questo. Io mi auguro che sia il Direttore Generale che l’Assessore alla Sanità Lopalco intervengano in maniera sia veloce che fattiva. Il Sindaco purtroppo non può fare altro che questo, sollecitare le autorità sanitarie a dare questo tipo di risposte perché i cittadini hanno bisogno di certezze, i cittadini hanno bisogno di sapere e i cittadini devono sapere. Io ho già detto anche al Direttore Generale che sono a sua disposizione per qualsiasi aiuto lui intenda ricevere dall’amministrazione comunale. Non ho ancora avuto richiesta in tal senso per cui penso che il Direttore Generale possa essere in grado di dare queste risposte sia al Sindaco che all’intera città».

