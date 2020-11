Il Consiglio comunale è convocato, in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 27 novembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione e ed il giorno 28 novembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.

I lavori osserveranno il seguente Ordine del giorno:

1. PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – ANNO 2021. LEGGE

REGIONALE N. 31/2009 E D.LGS 65/2017.

2. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA (STRALCIO H)

– APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO E CONTESTUALE

APPROVAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.

3. INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI SUL LUNGOMARE

DI PONENTE NEL COMUNE DI BARLETTA. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI

SENSI DELL’ART.12 COMMA 3 DELLA L.R. N.3/2005 E S.M.I DEL PROGETTO

DEFINITIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI VARIANTE.

4. RICHIESTA DISCUSSIONE DELLA SITUAZIONE ASP REGINA MARGHERITA IN

CONSIGLIO COMUNALE. NOTA PROT. 77666 DEL 16/11/2020.