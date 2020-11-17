Il Consiglio comunale è convocato, in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 27 novembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione e ed il giorno 28 novembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.
I lavori osserveranno il seguente Ordine del giorno:
1. PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – ANNO 2021. LEGGE
REGIONALE N. 31/2009 E D.LGS 65/2017.
2. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA (STRALCIO H)
– APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.
3. INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI SUL LUNGOMARE
DI PONENTE NEL COMUNE DI BARLETTA. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI
SENSI DELL’ART.12 COMMA 3 DELLA L.R. N.3/2005 E S.M.I DEL PROGETTO
DEFINITIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI VARIANTE.
4. RICHIESTA DISCUSSIONE DELLA SITUAZIONE ASP REGINA MARGHERITA IN
CONSIGLIO COMUNALE. NOTA PROT. 77666 DEL 16/11/2020.