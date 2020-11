Per far fronte ai lavori di ricostruzione sul canale Ciappetta-Camaggi appaltati dall’Anas, Acquedotto Pugliese dovrà effettuare un complesso intervento sulla condotta suburbana dell’abitato di Barletta per garantire il regolare approvvigionamento idrico. Per consentire l’intervento, l’erogazione idrica potrebbe subire una riduzione nei valori di pressione dalle ore 18:00 del 30 novembre fino alle ore 18:00 del 3 dicembre 2020 sull’abitato di Barletta.

I nostri tecnici lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino della regolare erogazione al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Disagi potranno essere avvertiti soprattutto nelle zone alte dell’abitato e negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Al fine di limitare il disagio Acquedotto Pugliese provvederà all’invio di 5 autobotti con acqua potabile così dislocate:

Contrada Barberini (nei pressi dell’uscita dalla SS16);

Contrada Patalini (nei pressi dell’uscita dalla SS16);

Via Trani (nei pressi dell’uscita dalla SS16, uscita Madonna dello Sterpeto);

Via Ginosa (nei pressi dell’Ospedale);

Centro Storico in Piazza Castello.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai cittadini dell’abitato di Barletta di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.