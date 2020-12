«Con dovere, onore e piacere bisogna festeggiare la Giornata Mondiale dedicata alla disabilità il cui scopo è quello di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità. “Diritti e Benessere”, un binomio imprescindibile a supporto di persone che con le loro “diverse-abilità” rappresentano un valore aggiunto e importantissimo per la società». Sono le parole scelte dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Barletta Marianna Salvemini per informare la città sui servizi che il settore porta avanti e mantiene attivi, nonostante le difficoltà causate dal periodo emergenziale.

«Fondamentale è garantire loro l’assistenzialismo ad personam – spiega l’assessore – Fondamentale è garantire loro l’inserimento sociale. Purtroppo questo periodo storico caratterizzato dal mostro invisibile, il Covid-19, ci limita nell’indire manifestazioni, campagne o progetti per incentivare la società a supportare, sostenere e rafforzare lo scopo di questa giornata.

Nonostante questo però, tutto ciò non ci ferma. L’amministrazione comunale di Barletta ha sostenuto un progetto finalizzato all’individuazione e al censimento di barriere architettoniche da eliminare presenti sul nostro territorio.

Lo staff del settore Servizi Sociali, imperterrito, non si ferma nel portare avanti la gestione di servizi legati alla disabilità (e non solo) nonostante i rallentamenti della pandemia: Pro.Vi (progetti di vita indipendente); Buoni Servizio per disabili e anziani presso strutture accreditate alla Regione; SISSE (servizio integrazione scolastica sociale extrascolastica a favore di ragazzi con diagnosi di disabilità); Regolamento del Disability Manager (finalizzato all’individualizzazione sul nostro territorio di tale figura molto importante); Servizi ADI e SAD Disabili (nonostante la pandemia e le difficoltà logistiche il servizio continua ad essere garantito); Sostegno economico alle famiglie per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati; Contributo comunale per le rette del ricovero di adulti disabili presso strutture specializzate; Centro Polivalente Disabili (struttura, la cui apertura tanto desiderata dalla cittadinanza, offrirà un nuovo servizio importante e indispensabile e che, nonostante le enormi difficoltà oggi di avvio di un nuovo servizio, a breve partirà).

Questa è solo una parte dell’elenco dei servizi sempre attivi per i quali, rimarco e sottolineo, l’intero staff con dedizione e impegno continua a garantire, perché ora più che mai, ma in realtà sempre, il cittadino diversamente abile (e non) deve riporre fiducia e trovare conforto e supporto nella propria amministrazione comunale. Ed è proprio quello che io, in rappresentanza e a nome di tutti Servizi Sociale, vorrei essere per la cittadinanza».