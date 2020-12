Grazie al nuovo disciplinare del Comune di Barletta per l’adozione delle aree verdi della città, l’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV ha adottato Piazza Plebiscito. «Da qualche giorno, infatti, abbiamo, sottoscritto una convenzione con l’amministrazione comunale con la quale l’Ambulatorio, nel rispetto dei protocolli sanitari in materia di contrasto al Covid – fanno sapere dall’associazione barlettana – si occuperà di una serie di attività di coltivazione, cura, manutenzione del prato e delle essenze arbustive. Elimineremo le erbe infestanti, irrigheremo, concimeremo e semineremo fiori come tulipani, giacinti, narcisi, gladioli, dalie e begonie nelle aiuole in cui sono piantati gli alberi che attorniano la piazza. Nell’adozione rientra anche la vasca da cui s’innalza la colonna di massi che sostiene la statua della Madonna e il cui piedistallo adorneremo con muschi, fiori e piante ornamentali. Nella vasca, inoltre, inseriremo piante acquatiche di diversa natura: ninfee, fior di loto, piante ossigenanti, galleggianti, piante palustri e piante per fitodepurazione, in modo da creare un ecosistema quanto più autosufficiente possibile in grado di poter accogliere anche della fauna (pesci, tartarughe, ecc.).

Questi sono i punti salienti di un progetto di cui vogliamo evidenziare il grandissimo valore sociale. Piazza Plebiscito è una delle piazze più importanti della città e per noi che la conosciamo e la viviamo quotidianamente lo è ancora di più. Infatti, l’adozione della Piazza vedrà il coinvolgimento oltre che dei volontari dell’Ambulatorio anche di tutte quelle persone che per tanti e diversi motivi la frequentano e la vivono. Coinvolgeremo anche le scuole e gli esercizi commerciali che ivi esercitano le proprie attività e tutta la comunità in una grande opera sociale di inclusione, aggregazione e di sensibilizzazione collettiva in relazione alla pulizia dei luoghi, alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, alla solidarietà e alla civile convivenza tra tutte le persone».

L’organizzazione fa un appello alla cittadinanza: «Chiunque volesse partecipare a questo progetto può contattare il nostro centralino popolare, accessibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 ai numeri che seguono, indicando le attività preferite tra quelle innanzi indicate e a cui vorrebbe dedicarsi (giardinaggio, pulizia dei prati o della vasca, ecc.) e i giorni e le ore della propria disponibilità ad eseguirle (320 8581777, 333 9500379, 338 7377937, 349 8239695, 320 3865288, 320 8206839, 327 7340298, 347 6569576). Ringraziamo il Sindaco, dott. Mino Cannito, il dirigente dell’Area tecnica Arch. Donato Lamacchia, il responsabile dell’Ufficio Verde Pubblico geom. Ruggiero Leone per aver reso possibile quest’adozione, così come ringraziamo l’Avv. Michele Cianci, amministratore della Barsa – Barletta Servizi Ambientali, l’Ing. Gianluca Scassano, e il tecnico Francesco Sansone e tutte le altre persone della Barsa e dell’amministrazione comunale con cui stiamo collaborando ottimamente per la migliore riuscita di questo importante progetto».