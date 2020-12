L’amministrazione comunale di Barletta informa i cittadini che i Buoni Spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Non è consentito l’acquisto di alcol, liquori, vino e birra, spumanti, bibite analcoliche e frizzanti, Energy drink. Non è possibile acquistare cosmetici, abbigliamento, biancheria e farmaci.

In merito alla nuova domanda on line per i Buoni Spesa, presente al seguente link https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, si precisa che una volta completato e inviato il modulo, il sistema non permette modifiche o invio di una seconda istanza rettificata. Si invitano coloro i quali avessero necessità di supporto, a rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Barletta per offrire tale servizio. I cittadini che si rivolgeranno a questi Caf non dovranno sostenere alcun costo per il servizio.