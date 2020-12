Il comune di Barletta ha deciso di riaprire i termini per l’invio delle proposte progettuali nell’ambito del bando “Fermenti in Comune”, l’avviso pubblico rivolto al protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Avendo, infatti, l’Anci comunicato la proroga al 29 gennaio 2021 per l’invio delle proposte da parte dei comuni in partnership con le associazioni e tutti quei soggetti che vorranno proporre le loro idee, il Comune ha deciso di fissare il nuovo termine al 9 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sarà possibile consultare il seguente link: