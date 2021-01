Una breve discesa e poi alcuni segnali che parlano di una temibile risalita. E’ l’emergenza Covid-19 vista dagli occhi della BAT. La sesta provincia pugliese è stata tra i territori più colpiti della seconda ondata. Nei giorni delle festività natalizie c’è stato però un rapido abbassamento delle percentuali di nuovi positivi e molte le negativizzazioni. Ma nell’ultima settimana la lenta nuova risalita che non può far stare tranquille fino in fondo le autorità sanitarie. Negli ultimi sette giorni in media i nuovi positivi sono stati 124 secondo i dati forniti dal Ministero della Salute con una variazione in positivo del 19%. L’incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti è stata di 222 solo leggermente più bassa in Puglia delle Province di Bari e Taranto.

Situazione monitorata dunque nella sesta provincia anche perché resta alta la guardia per quel che riguarda le strutture ospedaliere che vivono però un momento di relativa calma. L’Ospedale Covid “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie conta al momento 65 pazienti ricoverati su 94 posti disponibili con l’area subintensiva al completo con 18 posti occupati ed otto postazioni su 12 di terapia intensiva. Nel nosocomio “Dimiccoli” di Barletta, invece, sono 76 i pazienti attualmente ricoverati e che stanno combattendo contro il Covid. 88 in totale i posti disponibili. Sette le postazioni di terapia intensiva attualmente occupate. Stesso numero di pazienti ricoverati nel Posto Medico Avanzato all’esterno del “Dimiccoli” costruito con l’ausilio dell’Esercito mentre sono 13 i pazienti ricoverati nella struttura post Covid di Canosa.

E’ di sabato pomeriggio, infine, l’ultimo aggiornamento dei numeri città per città della Prefettura di Barletta Andria Trani. Sono 593 gli attualmente positivi nella Città di Andria che continua la lenta discesa dopo aver toccato punte di circa 1300 casi aperti di contagio. A Trani, invece, 238 i positivi al momento in leggera crescita rispetto ai numeri di un paio di settimane fa. E’ stato il Sindaco Bottaro stesso a spiegare che il nuovo rialzo dei numeri potrebbe dipendere direttamente dalle festività natalizie visto che ci sono interi nuclei familiari contagiati. Si sfiorano i 100 contagi a Canosa, anche qui in risalita come a San Ferdinando che, secondo l’ultimo aggiornamento della Prefettura, arriva ad 83 attualmente positivi. In discesa i casi aperti a Trinitapoli dove sono 42 e Spinazzola dove, invece, sono 16.