Tragedia sulla Strada Statale 93 (Canosa-Barletta), nel territorio di Canosa di Puglia. Attorno alle 13.15, per cause ancora in corso di accertamento, un ciclista che percorreva l’arteria ha perso la vita dopo l’impatto con un furgone che proveniva da Barletta. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta un’equipe sanitaria del 118 di Canosa, la Polizia Locale e la Polizia di Stato per i rilievi del caso. Traffico rallentato.

Seguono aggiornamenti.