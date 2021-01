L’82° Reggimento Fanteria “Torino”, unità alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, ha commemorato il 78° anniversario dei Fatti d’Arme di Tscherkowo, avvenuti sul fronte russo il 16 gennaio del 1943. In Russia, l’Unità dell’Esercito Italiano, diede prova delle straordinarie capacità e del valore dei propri uomini che scrissero le pagine di storia, per le quali venne concessa la Medaglia d’oro al Valor Militare.La commemorazione, avvenuta nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, ha avuto inizio con la deposizione da parte del Comandante del Reggimento, Colonnello Sandro Iervolino, della corona d’alloro al “Monumento ai Caduti”, offerta dall’Associazione dei Fanti del Torino.

Dopo la S. Messa, celebrata dal Cappellano militare, Don Elio Di Nunno, a ricordo di tutti i Caduti, la cerimonia è proseguita con la resa degli onori alla Bandiera di Guerra, con una rappresentanza del Reparto schierato in armi sul piazzale dell’alzabandiera e la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il Comandante, durante la sua allocuzione ha ricordato gli eroici avvenimenti prima con il Corpo di Spedizione e poi con l’Armata Italiana in Russia (estate 1941 – inverno 1943).

L’82° lasciò sul campo di battaglia la quasi totalità dei suoi uomini, compresi coloro che perirono di fame e di stenti nei campi di prigionia ben oltre la fine delle ostilità. «A distanza di quasi 80 anni da quei tragici eventi, pur con le dovute proporzioni, come cittadini e ancor di più come soldati, ci ritroviamo ad affrontare una situazione di grave crisi dovuta all’emergenza pandemica in corso; tuttavia, è proprio nei momenti di maggiore smarrimento, che ognuno di noi deve ritrovare nell’esempio dei Fanti dell’82° che si sacrificarono sul Don la forza e la determinazione per assolvere il proprio dovere. Sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitarie in corso, l’Esercito è stato in prima linea per supportare le strutture sanitarie nazionali, operando con lo stesso spirito di sacrifico e uguale abnegazione dei nostri predecessori a testimonianza del fatto che si potrà sempre contare sulla nostra Forza Armata>».

Queste le parole del Col. Sandro Iervolino, al termine del suo intervento. I Fanti dell’82° Reggimento “Torino” auspicano che il sacrificio dei fratelli in armi possa rappresentare per tutti esempio di coraggio, passione e dedizione; oggi, come ieri, sono pronti ad affrontare e vincere tutte le sfide all’insegna del motto reggimentale “Credo e Vinco”.