Vi presentiamo, in anteprima, una nuovissima produzione che partirà sul canale 17 di Telesveva da martedì 16 febbraio.

Al mattino ci sarà da fare colazione tra informazione e sorrisi con Caffellatte una produzione di Telesveva in collaborazione con la redazione di News24.City e condotta da Francesco Donato. Live dalle 7,30 alle 8,30 in onda non solo in TV ma anche sui social di Telesveva e News24.City.

Guarda di cosa si tratta.