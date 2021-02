«Era da qualche anno che ci mancava un bel titolo a squadre e i tre “terribili” mezzofondisti della categoria Cadetti hanno aggiunto al nostro palmares il titolo di Campione Regionale di Cross 2021, categoria Cadetti». A festeggiare è l’Officina Atletica 2010 di Barletta. «La seconda prova del CdS è andata in scena domenica 7 febbraio sul circuito molto veloce allestito magistralmente dalla società Dynamyk Fitness Club di Palo del Colle, presso l’agriturismo Masseria Vero. La gara cadetti si è articolata ancora una volta sulla distanza di 3km.

Per la seconda volta consecutiva ha vinto la competizione Mattia Mastropasqua con un bellissimo sprint finale a suggellare una gara condotta comunque in testa sin dai primi metri. Leggermente staccato il compagno di allenamento Domenico Luce che ha condotto una gara nel gruppo di testa per oltre 2km, mancante solo di un po’ di scaltrezza e determinazione nella parte finale, ha chiuso comunque ad un buon 6° piazzamento. Nei primi 20 anche il neo-cadetto Raffaele Doronzo che ha chiuso al 17° posto la sua fatica.

Come punteggio di squadra cadetti Officina Atletica 2010 ha vinto entrambe le prove del CdS (Grottaglie e Palo del Colle). Buona anche la gara allievi per Vincenzo Luce, triathleta, che ha chiuso la gara di 5km in 8^ posizione.