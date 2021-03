L’ASD Barletta 1922 comunica l’ingaggio del fantasista Christian Quarta. Brindisino classe 1985, nel primo scorcio di questa stagione Quarta ha vestito la maglia del Corato.

Per lui tante stagioni da protagonista assoluto con le maglie di Virtus Francavilla, Casarano e Brindisi squadra quest’ultima con la quale ha centrato il salto dall’Eccellenza alla serie D nel 2018-2019 mettendo a segno 7 reti in 25 presenze.

La soddisfazione della società è espressa dalle parole del presidente Mario Dimiccoli: “L’arrivo di un calciatore di indubbie qualità umane e tecniche come Quarta – afferma il numero 1 biancorosso – rappresenta l’ennesima testimonianza della nostra volontà di primeggiare in questo campionato. Non vediamo l’ora di tornare in campo per puntare dritti all’obiettivo di riportare il Barletta dove merita”.