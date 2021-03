Un piccolo festival rodariano quello pensato e promosso dal Comune di Barletta, e dall’assessorato alla Pubblica istruzione, diretto da Nicola Gambarrota, dal nome emblematico “La strada di cioccolato”, ispirato alla nota favola di Gianni Rodari, in cui è protagonista la città di Barletta.

Un percorso culturale-educativo di formazione che coinvolge docenti e alunni delle scuole primarie statali di Barletta, le biblioteche scolastiche e la città intera, con al centro l’opera di Gianni Rodari, il noto scrittore e pedagogista, di recente celebrato per il centenario della nascita (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980).

Una iniziativa culturale-educativa, in collaborazione con la Libreria “Punto Einaudi” di Barletta, articolata tra percorsi di formazione e aggiornamento dei docenti e pratiche laboratoriali di scrittura creativa nelle classi delle primarie, con una particolare attenzione al racconto della città. Un accordo sinergico di rete tra le scuole primarie di Barletta: gli Istituti Comprensivi “Musti-Dimiccoli”, “G. Modugno–Moro” e “M. d’Azeglio–G. De Nittis” e i Circoli Didattici “N. Fraggianni”, “R. Girondi” e “Giovanni Paolo II”, con l’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Paolo Mennea” a fare da scuola capofila, diretta dalla dirigente Gabriella Catacchio, al fine di realizzare Biblioteche scolastiche innovative. L’intera progettazione, infatti, converge nella costruzione e realizzazione per ogni scuola primaria cittadina di una biblioteca didattica con le opere di Gianni Rodari e quelle di nuovi autrici e autori che a quell’opera si ispirano. Le diverse biblioteche saranno accessibili anche in digitale per facilitare una cultura inclusiva e trasversale, imperniata sul senso di cittadinanza.

Tutto il dipanarsi del progetto sarà annunciato a partire dalle ore 10,30 di sabato 20 marzo in diretta streaming dalla Sala Giunta del Comune di Barletta sui canali social di Facebook e YouTube ai link www.facebook.com/Lastradadicioccolato/ e https://www.youtube.com/channel/UCem-Xe_8ipk8sIOQyD92yBw

Durante la presentazione interverranno il sindaco della città di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, l’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Gambarrota, l’assessore alle Politiche Giovanili Oronzo Cilli, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea”, Gabriella Catacchio. La direzione artistica del festival è affidata allo scrittore Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi che da tempo si occupa di formazione.

L’evento di apertura dell’intero progetto sarà di grande prestigio culturale. A partire dalle 11,00 Aristarco intervisterà Pino Boero e Vanessa Roghi, due tra i massimi esperti dell’opera di Gianni Rodari. Un incontro rivolto a docenti e studenti. Per la prima volta i curatori presenteranno il volume “Rodari. A-Z”, edito da Electa, una sequenza di voci correlate e indipendenti che, insieme a una biografia illustrata con fotografie, copertine di libri e disegni, restituiscono il profilo e la storia del più noto inventore di favole e filastrocche senza tempo. Con le sue 84 voci scritte da 56 autori, “Rodari. A-Z” ambisce a mostrare, come evidenziano Pino Boero e Vanessa Roghi, «quanto il mondo (della cultura, della scuola, della politica) sia diventato più ricco anche grazie alla relazione col meraviglioso Gianni Rodari». «Un progetto importante, ambizioso e innovativo per l’amministrazione cittadina – sottolinea l’assessore Gambarrota – che mira come obiettivo a candidare la città di Barletta a Capitale del libro».