Ha impugnato per la prima volta la racchetta a soli 4 anni il piccolo talento barlettano Michele Piazzolla e da allora il tennis è diventato la sua passione.

Nel torneo nazionale Next Gen junior macroarea del centro-sud disputatosi dall’11 al 21 marzo al Tennis Club Foggia ha stupito tutti vincendo non solo gli incontri della categoria “under 9” di sua competenza, ma arrivando addirittura a disputare la finale della categoria “under 10″ vincendo 6 incontri tutti in due set. Un risultato straordinario, frutto del lavoro eccezionale svolto dal tecnico nazionale Francesco Faggella, che si è così espresso:” Miky è l’esempio evidente che la passione, l’impegno e la perseveranza, uniti al talento alla fine pagano. Ha ottenuto un risultato inaspettato, dovuto al confronto con atleti più grandi di lui, che dovrà essere considerato punto di partenza per traguardi sempre più brillanti.

Il Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta si rivela ancora una volta una fucina di talenti.