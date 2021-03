“Il progetto per l’ammodernamento della darsena dei pescatori del porto di Barletta è stato ammesso a finanziamento per una cifra pari a 688.265,87 nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 ed in particolare della misura relativa a porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Si tratta di un risultato importante sulla strada dell’ammodernamento dello scalo portuale barlettano”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Grazie al finanziamento ottenuto – afferma il consigliere regionale – si procederà verso la strada della pesca sostenibile. L’intervento in progetto prevede in particolare la realizzazione di uno scivolo di 25 metri per le operazioni di varo/alaggio e la sottofondazione dello scalo con materiale misto di cava, opportunamente selezionato e classificato, rullato e costipato, e da una sovrastruttura in misto cementizio. Ci sarà inoltre la recinzione della parte emersa dallo scivolo la cui zona antistante sarà dedicata alle operazioni di manovra dei mezzi”.

“Il molo sporgente lato Sud dove attualmente attraccano i pescherecci sarà – aggiunge Caracciolo – oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di illuminazione esistente. La pavimentazione sarà rifatta come pure le bitte presenti sostituire. Si predisporrà una linea elettrica e idrica a servizio delle imbarcazioni, sarà inserita un’isola ecologica come pure un impianto di videosorveglianza con barriera di ingresso al molo. La parte esterna al molo sarà attrezzata con aree destinate a parcheggio dei pescatori, con la pista ciclabile e arredata con verde attrezzato. Il molo sporgente lato Sud presenta le bitte di ancoraggio pescherecci in uno stato di degrado, saranno sostituite e aumentato il numero su entrambi i lati del molo in modo da migliorare le condizioni di ancoraggio e le opportunità di ancoraggio”.

“Questi lavori – conclude il consigliere regionale- cambieranno il volto del porto di Barletta garantendo ai pescatori le condizioni per un’attività da svolgere nel massimo rispetto dell’ambiente”.